عربية بسعر زمان.. أرخص سيارة أوتوماتيك مناسبة للشراء

يأمل الكثير من المواطنين انخفاض أسعار السيارات لتسهيل عملية الشراء سواء كانت جديدة أو مستعملة بحالة جيدة. في هذا السياق، نقدم لكم في بانكير أفضل سيارة بأسعار منخفضة “زي زمان”.

نيسان صني

حققت نيسان صني لعائلة السيدان أرقام مبيعات مميزة خلال فبراير الماضي، حيث بلغت المبيعات 1093 سيارة، وفقًا لتقارير مجلس معلومات سوق السيارات "الأميك".

تتوفر نيسان صني بأربع فئات مختلفة، حيث سجلت أسعار الفئة الأولى لعام 2024 مبلغ 695,400 جنيه، بينما بلغ سعر الفئة الثانية 726,500 جنيه.

أما الفئة الثالثة فسجلت سعرًا قدره 747,000 جنيه، والفئة الرابعة متاحة بسعر 761,000 جنيه. يُشار إلى أن جميع هذه الفئات متاحة بحالة الزيرو.

من خلال هذه العروض، يمكن للمستهلكين الاستفادة من أسعار مناسبة لسياراتهم المفضلة، والتي تتميز بجودة نيسان وموثوقيتها في الأداء.