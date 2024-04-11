بايدن يؤكد دعمه الثابت لإسرائيل في مواجهة إيران

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا الأربعاء دعمه "الثابت" لإسرائيل في مواجهة تهديدات إيران بالرد على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن إيران "تهدد بشن هجوم كبير ضد إسرائيل".

وأضاف "كما أخبرت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن التزامنا بأمن إسرائيل، في مواجهة هذه التهديدات من إيران وحلفائها، ثابت".

وتابع الرئيس الأمريكي "أكرر: ثابت. سنفعل كل ما في وسعنا لحماية أمن إسرائيل".

يأتي هذا التعليق في ظل توتر بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي على خلفية طريقة إدارة الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في غزة.

ووسط المخاطر المتزايدة، أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا الأربعاء تعليق رحلاتها من وإلى طهران حتى الخميس مبدئيا، مبررة ذلك ب"الوضع الحالي في الشرق الأوسط".

وأكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأربعاء أن إسرائيل سوف "تنال العقاب" بعد الهجوم الدامي الذي نسب إليها في الأول من أبريل في سوريا.