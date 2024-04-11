عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الهزيمة الانتخابية.. رئيس وزراء كوريا الجنوبية ومسؤولون يعرضون استقالتهم

صدى البلد

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك سو وعدد من المسؤولين الكبار الآخرين عرضوا استقالتهم على الرئيس يون سوك يول يوم الخميس بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها الحزب الحاكم في انتخابات برلمانية.

ومع فرز كافة الأصوات تقريبا في الانتخابات التي جرت الأربعاء، يتجه "الحزب الديموقراطي" المعارض (يسار الوسط) مع حزب آخر حليف للفوز ب176 مقعدا من أصل 300 تشكل مقاعد البرلمان.

وهذه النتائج في حال تأكيدها ستضعف الرئيس يون خلال السنوات الثلاث المتبقية من ولايته.

ومع ذلك، بدا أن حزب "قوة الشعب" بزعامة يون قادر على انتزاع ما يكفي من المقاعد لمنع المعارضة من تحقيق غالبية ساحقة، وهو ما يمكن أن يفتح الباب أمام عزل الرئيس.

وأوردت يونهاب أن "الحزب الديموقراطي" بزعامة لي جاي ميونغ، الخصم اللدود للرئيس والذي أصيب بجروح بالغة قبل ثلاثة أشهر في هجوم بالسكين، فاز ب161 مقعدا بالاقتراع المباشر، ومن المتوقع أن يؤمن مع حزب حليف 16 مقعدا إضافيا تُحسب نتائجها على أساس النسبية.

وفاز حزب "قوة الشعب" ب90 مقعدا بشكل مباشر، وأفادت تقارير أن العدد يمكن أن يصل إلى 109 مع مقاعد حزب حليف له.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات ثاني أيام العيد بسبب ظاهرة جوية|ماذا يحدث؟

300 جنيه نزول مفاجئ|تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبدالعزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

جوزي مشي هنقضي وقت حلو.. فخ سيدة بشتيل لعشيقها وحفلة تعذيب

زوجة واحدة لا تكفي.. ماجد المصري: زنا المحارم وتعدد الزوجات موجود

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف عن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

اتهام مدرسة بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية.. وتحرك عاجل من التعليم

لازم الدوري يتوقف .. طلب مفاجئ من حسام حسن لسبب مثير

ترشيحاتنا

دعاء ثاني أيام عيد الفطر.. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم

فى اجازة العيد .. استخرج تصريح العمل وانت فى بيتك

بعد الهزيمة الانتخابية.. رئيس وزراء كوريا الجنوبية ومسؤولون يعرضون استقالتهم

السكة الحديد تشغل قطار بعربات ثالثة مكيفة من أسوان إلى القاهرة غدًا

300 جنيه نزول مفاجئ|تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

وش السعد..محمد إمام يتغزل في مي عز الدين بعد ظهورها خلال "كوبرا"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن دواء للسمنة لعلاج مرض خطير  .. اعرف التفاصيل

فستان لافت .. هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة العيد

هل ترتفع الأسعار بعد العيد؟.. رئيس رابطة تجار السيارات يجيب

فستان مكشوف .. هدى المفتي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

فيديو

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ