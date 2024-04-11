سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 11 أبريل 2024

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 11-4-2024، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 153.16 جنيه للشراء و154.23 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 149.05 جنيه للشراء و154.20 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 153.72 جنيه للشراء، و154.39 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

153.72 جنيه للشراء.

154.39 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

153.16 جنيه للشراء.

154.23 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

154.09 جنيه للشراء.

154.26 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

149.05 جنيه للشراء.

154.20 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

148.55 جنيه للشراء.

153.52 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

154.19 جنيه للشراء.

154.65 جنيه للبيع.