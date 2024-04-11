عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 11 أبريل 2024

صدى البلد

ننشر سعر الريال السعودى اليوم الخميس 11-4-2024، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر، والذي سجل فى البنك الأهلى المصرى 12.69 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر سعر 12.66جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

12.69 جنيه للشراء.

 

12.73  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.66 جنيه للشراء.

12.69  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.64  جنيه للشراء.

12.69  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.64 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.


 سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.59 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.


 سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.61 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

الاهلى المصري البنوك العاملة في مصر البنك الأهلى المصرى البنك التجاري الدولي التجاري الدولي الريال السعودي اليوم الريال السعودى مقابل الجنيه الريال السعودى سعر الريال السعودى اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل.. نقابة القراء: الشيخ السلكاوي ارتكب أخطاء جسيمة في قرآن الفجر

ماذا فعل الشيخ السلكاوي؟ قرأ 4 دقائق وارتكب 11 خطأ.. والنقابة: حزننا شديد

300 جنيه نزول مفاجئ .. تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

قرار مفاجئ من الكاف يضع الزمالك في بطولة جديدة العام المقبل

رئيس الإذاعة لـ صدى البلد: إيقاف الشيخ السلكاوي لمدة عام..وبحث منعه نهائيًا لتكرار الأخطاء

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

ترشيحاتنا

الأمن الفيدرالي الروسي: القوات الخاصة البريطانية تعمل في أوكرانيا

إنقاذ شاب من الغرق في حمام سباحة نادٍ شهير بأكتوبر

10 درجات فرق | تحذير عاجل من الأرصاد

أول تعليق من روسيا على الهجوم الإيراني المتوقع ضد إسرائيل

جريمة في حق القرآن| تفاصيل كارثية خلال قراءة الفجر بالإذاعة.. وقرار حاسم ضد السلكاوي

الإذاعة المصرية تقرر وقف التعامل مع القارئ محمد السلكاوي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعال المستمر علامة على مرض خطير

لتكريمها عن حق عرب.. سلوى عثمان في ضيافة صدى البلد

تقوى المناعة.. عصائر طبيعية لعلاج نزلات البرد بينها مشروب رمضاني

ملابس لافتة.. دينا الشربيني تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

أمي عندها خبرات عني.. ابنة دوللي شاهين تكشف شروطها في عريسها المستقبلي

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ