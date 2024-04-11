بعد إعلان الطوارئ.. روسيا تعلن القضاء على مجموعة إرهابية في مدينة نالتشيك

أعلن جهاز أمن الدولة الروسي، اليوم الخميس، القضاء على مسلحين خططا لأعمال إرهابية في البلاد، في ضواحي مدينة نالتشيك عاصمة جمهورية قباردينو-بلقاريا جنوب غربي روسيا.

وقال جهاز أمن الدولة الروسي، في بيان له عير قناته على “تليجرام”: "خلال تحريات دورية في جمهورية قباردينو-بلقاريا وردت معلومات حول مكان مسلحين خططا لعمليات إرهابية".

وأشار البيان إلى أن المسلحين رفضوا الاستسلام، ما أدي إلى اشتباك القوات الأمنية معهم والقضاء عليهم".

ولفت جهاز أمن الدولة الروسي، إلى أنه لم تقع إصابات في صفوف قوات الأمن الروسية أو أحد المواطنين.

وأعلن جهاز أمن الدولة الروسي، اليوم الخميس، حالة مكافحة الإرهاب في أجزاء بمدينة نالتشك في شمال القوقاز.

وقال جهاز أمن الدولة الروسي في بيان له، إن قوات الأمن الروسية تحاصر مجموعة من المسلحين المتطرفين في ضواحي نالتشك.