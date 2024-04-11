عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استعدادا لرفح.. الجيش الإسرائيلي يعلن انطلاق عملية عسكرية في مخيم النصيرات

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية بدأت عملية عسكرية في محيط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الفرقة 162 بدأت عملية عسكرية مباغتة في وسط قطاع غزة، مشيرا إلى أن سلاح الجو أغار على أهداف إرهابية فوق الأرض وتحتها في وسط القطاع.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن العملية العسكرية في مخيم النصيرات في وسط غزة تتم بتوجيه استخباراتي دقيق.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية عثرت على منصات لإطلاق الصواريخ خلال عمليتها التي بدأتها وسط القطاع.

وأوضح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ اليوم عملية عسكرية في مخيم النصيرات وسط غزة.

وأفادت صحيفة “معاريف” نقلا عن سموتريش، بأنه سيتعين على القوات الإسرائيلية تعميق العمليات العسكرية في رفح ودير البلح والنصيرات، وجزء من ذلك بدأ اليوم.

الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية في مخيم النصيرات بـ غزة

14 شهيدًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي مخيم النصيرات غزة قطاع غزة القوات الإسرائيلية رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه نزول مفاجئ .. تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

بعد العيد .. انخفاض جديد في أسعار السلع| تعرف على التفاصيل

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

السعودية .. محاولة انتـ حار داخل الحرم المكي | فيديو

زوجة واحدة لا تكفي.. ماجد المصري: زنا المحارم وتعدد الزوجات موجود

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات ثاني أيام العيد بسبب ظاهرة جوية|ماذا يحدث؟

شبورة ورياح .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ثاني أيام العيد.. وتحذر من هذا الأمر

موضوعات متعلقة

الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية في مخيم النصيرات بـ غزة

14 شهيدًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

شهداء وجرحى في قصف للاحتلال استهدف مركبة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

معظمهم من النازحين|استشهاد 27 فلسطينيًا في قصف على مخيم النصيرات وسط غزة

ترشيحاتنا

أوكرانيا: الجيش الروسي دمر محطتين لأكبر شركة طاقة

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

دعاء ثاني يوم العيد.. يشرح صدرك ويريح بالك

للآباء| معاش شهري لهؤلاء الأطفال.. اعرف كيفية صرفه

في ثاني أيام العيد.. انخفاض في أسواق الذهب |ومفاجأة في سعر عيار 21

المستشارة هايدي الفضالي لـ«صدى البلد»: هذا رأيي في حبس فتيات تيك توك.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على بداية ظهور كعك العيد من الفراعنة إلى العصر الفاطمي|خبير أثري يسرد

ملابس غريبة.. حلا شيحة تثير الجدل بظهورها | شاهد

في اليوم العالمي لمرض باركنسون.. كل ما تريد معرفته

تسريب بيانات العملاء| هاكر كلمة السر.. وشركة ملابس في ورطة

فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

أمي عندها خبرات عني.. ابنة دوللي شاهين تكشف شروطها في عريسها المستقبلي

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ