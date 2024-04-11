استعدادا لرفح.. الجيش الإسرائيلي يعلن انطلاق عملية عسكرية في مخيم النصيرات

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية بدأت عملية عسكرية في محيط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الفرقة 162 بدأت عملية عسكرية مباغتة في وسط قطاع غزة، مشيرا إلى أن سلاح الجو أغار على أهداف إرهابية فوق الأرض وتحتها في وسط القطاع.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن العملية العسكرية في مخيم النصيرات في وسط غزة تتم بتوجيه استخباراتي دقيق.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية عثرت على منصات لإطلاق الصواريخ خلال عمليتها التي بدأتها وسط القطاع.

وأوضح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ اليوم عملية عسكرية في مخيم النصيرات وسط غزة.

وأفادت صحيفة “معاريف” نقلا عن سموتريش، بأنه سيتعين على القوات الإسرائيلية تعميق العمليات العسكرية في رفح ودير البلح والنصيرات، وجزء من ذلك بدأ اليوم.