أوكرانيا: الجيش الروسي دمر محطتين لأكبر شركة طاقة

دمرت روسيا محطتين لتوليد الطاقة الحرارية من طراز DTEK في أحدث هجوم جماعي لها خلال الليل على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وفقًا لبيان صحفي صدر في 11 أبريل من DTEK، أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا.

وأشار البيان إلى أن الجيش الروسي استهدف منشآت شركة "DTEK" عشر مرات على الأقل في شهر مارس الماضي، حيث جددت روسيا حملتها من الهجمات ضد البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، مما أدى إلى إتلاف أو تدمير 80٪ من قدرة التوليد الحراري في DTEK.

وقالت DTEK إن الهجوم الأخير أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بمحطتين، دون تحديد موقعهما، موضحة أنه بمجرد انتهاء الهجوم، "بدأ عمال الطاقة بسرعة في إزالة العواقب واستعادة تشغيل المعدات"، وبحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات.

وشنت القوات الروسية هجومًا جويًا ضخمًا عبر أوكرانيا خلال ليلة 11 أبريل، واستهدفت البنية التحتية الحيوية في مناطق متعددة باستخدام 40 طائرة بدون طيار و42 صاروخًا.

ووفقا للقوات الجوية الأوكرانية، كان الاتجاه الرئيسي للهجوم هو لفيف أوبلاست، حيث تم استهداف منشأة لتوزيع الغاز ومحطة فرعية.

وقال حاكم منطقة كييف رسلان كرافشينكو إن غارة بطائرة بدون طيار تسببت في نشوب حريق في منشأة للبنية التحتية الحيوية في منطقة كييف، والتي تعرضت لهجوم لأكثر من خمس ساعات.

واستهدف الجيش الروسي البنية التحتية للطاقة الأوكرانية في ولايات زابوريزجيا وأوديسا وخاركيف، وطلب عمدة خاركيف، إيهور تيريخوف، من السكان توقع انقطاع التيار الكهربائي، وقال إن مترو الأنفاق سيكون خارج الخدمة لعدة ساعات.