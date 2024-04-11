عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: الجيش الروسي دمر محطتين لأكبر شركة طاقة

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

دمرت روسيا محطتين لتوليد الطاقة الحرارية من طراز DTEK في أحدث هجوم جماعي لها خلال الليل على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وفقًا لبيان صحفي صدر في 11 أبريل من DTEK، أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا.

وأشار البيان إلى أن الجيش الروسي استهدف منشآت شركة "DTEK" عشر مرات على الأقل في شهر مارس الماضي، حيث جددت روسيا حملتها من الهجمات ضد البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، مما أدى إلى إتلاف أو تدمير 80٪ من قدرة التوليد الحراري في DTEK.

وقالت DTEK إن الهجوم الأخير أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بمحطتين، دون تحديد موقعهما، موضحة أنه بمجرد انتهاء الهجوم، "بدأ عمال الطاقة بسرعة في إزالة العواقب واستعادة تشغيل المعدات"، وبحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات.

وشنت القوات الروسية هجومًا جويًا ضخمًا عبر أوكرانيا خلال ليلة 11 أبريل، واستهدفت البنية التحتية الحيوية في مناطق متعددة باستخدام 40 طائرة بدون طيار و42 صاروخًا.

ووفقا للقوات الجوية الأوكرانية، كان الاتجاه الرئيسي للهجوم هو لفيف أوبلاست، حيث تم استهداف منشأة لتوزيع الغاز ومحطة فرعية.

وقال حاكم منطقة كييف رسلان كرافشينكو إن غارة بطائرة بدون طيار تسببت في نشوب حريق في منشأة للبنية التحتية الحيوية في منطقة كييف، والتي تعرضت لهجوم لأكثر من خمس ساعات.

واستهدف الجيش الروسي البنية التحتية للطاقة الأوكرانية في ولايات زابوريزجيا وأوديسا وخاركيف، وطلب عمدة خاركيف، إيهور تيريخوف، من السكان توقع انقطاع التيار الكهربائي، وقال إن مترو الأنفاق سيكون خارج الخدمة لعدة ساعات.

الجيش الروسى شركة طاقة خاصة في أوكرانيا أوكرانيا توليد الطاقة الحرارية البنية التحتية للطاقة الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه نزول مفاجئ .. تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

زوجة واحدة لا تكفي.. ماجد المصري: زنا المحارم وتعدد الزوجات موجود

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

السعودية .. محاولة انتـ حار داخل الحرم المكي | فيديو

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

بعد العيد .. انخفاض جديد في أسعار السلع| تعرف على التفاصيل

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات ثاني أيام العيد بسبب ظاهرة جوية|ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

ستشعرون برنة في الأذن.. هل تصدق نبوءة العالم الهولندي بشأن زلزال اليوم؟

فستان غير تقليدي.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها وجمالها

8 شهداء وعدد من المصابين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح الفلسطينية

27 مليون جنيه.. خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

بدون زيادة وزن .. 3 نصائح لتناول كحك العيد بأمان|تعرف عليها

سرايا القدس تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية في وسط غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان غير تقليدي.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها وجمالها

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

تعرف على بداية ظهور كعك العيد من الفراعنة إلى العصر الفاطمي|خبير أثري يسرد

ملابس غريبة.. حلا شيحة تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

أمي عندها خبرات عني.. ابنة دوللي شاهين تكشف شروطها في عريسها المستقبلي

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ