عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية: التوسع في قسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى حميات بنها

مستشفيات القليوبية
مستشفيات القليوبية

اكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ؛  التوسع بالخدمات الاستراتيجية المقدمة داخل المستشفيات وذلك فى إطار الحرص علي توافر جميع الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن خاصة في مدينة بنها والتي تعد عاصمة محافظة القليوبية.


وأشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الى انه تم تطوير قسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفي حميات بنها ليصل عددهم داخل وحدة المناظير بالمستشفي إلي 5 مناظير علوية وسفلية  للكبار من نوع Olympus، والتي تستخدم في الكشف عن قرحة المعدة والاثني عشر و اسباب صعوبة البلع وحالات النزيف المعدي والمعوي والكشف عن الاورام الحميدة.


وأضاف وكيل الوزارة أنه يتم العمل بقسم المناظير علي مدار الأسبوع ، ويضم القسم نخبة من أكفأ الأطباء مما يؤثر بالإيجاب لصالح المرضي ولتقديم خدمة طبية أفضل ومن المقرر إضافة وحدة خاصة بمناظير الجهاز الهضمي للأطفال خلال فترة وجيزة من خلال الدعم اللا محدود من قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان ، وبالتنسيق مع أعضاء هيئة التدريس في مجال مناظير الجهاز الهضمي من مختلف الجامعات.

القليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وزارة الصحة بالقليوبية بنها المستشفيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه نزول مفاجئ .. تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

زوجة واحدة لا تكفي.. ماجد المصري: زنا المحارم وتعدد الزوجات موجود

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

السعودية .. محاولة انتـ حار داخل الحرم المكي | فيديو

في ثاني أيام العيد.. انخفاض في أسواق الذهب |و سعر عيار 21 مفاجأة

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات ثاني أيام العيد بسبب ظاهرة جوية|ماذا يحدث؟

موضوعات متعلقة

إقبال كبير على متنزهات القناطر الخيرية في ثاني أيام عيد الفطر.. صور

إقبال كبير على الملاهي الشعبية خلال احتفالات عيد الفطر بالقليوبية |صور

لليوم الثانى.. حدائق القناطر تفتح أبوابها للزائرين للاحتفال بالعيد| صور

إقبال كبير على مراكز شباب القليوبية احتفالا بعيد الفطر المبارك |صور

ضبط مصنع لانتاج المقرمشات بدون ترخيص بالقليوبية

محافظ القليوبية يقدم هدايا الرئيس السيسي للأطفال خلال احتفالات العيد ..فيديو وصور

محافظ القليوبية يوزع الورود والهدايا على زوار القناطر في أول أيام العيد

وفد عماني يقدم التهنئة لمحافظ القليوبية احتفالا بعيد الفطر

ترشيحاتنا

وزير الداخلية التركي: ضبط ثالث أكبر كمية من الكوكايين في تاريخ البلاد

مخطط تطوير العمليات العدائية.. ننشر حيثيات الحكم على متهمي "خلية وحدة التطوير"

استولوا على "الفلوس والبضاعة"| سرقة أكبر تاجر مخدرات بدار السلام.. ماذا فعلت عصابة الضباط المزيفين؟

حالة تأهب قصوى.. أمريكا وإيران تتبادلان رسائل تحذير بشأن الحرب وإسرائيل مرعوبة

ثاني يوم العيد| خدمات بمحيط ستادي القاهرة والسلام.. وكثافات مرورية أمام الحدائق والكورنيش

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 .. وتفاصيل رسمية مؤكدة الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان غير تقليدي.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها وجمالها

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

تعرف على بداية ظهور كعك العيد من الفراعنة إلى العصر الفاطمي|خبير أثري يسرد

ملابس غريبة.. حلا شيحة تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

أمي عندها خبرات عني.. ابنة دوللي شاهين تكشف شروطها في عريسها المستقبلي

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ