صحة القليوبية: التوسع في قسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى حميات بنها

اكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ؛ التوسع بالخدمات الاستراتيجية المقدمة داخل المستشفيات وذلك فى إطار الحرص علي توافر جميع الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن خاصة في مدينة بنها والتي تعد عاصمة محافظة القليوبية.



وأشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الى انه تم تطوير قسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفي حميات بنها ليصل عددهم داخل وحدة المناظير بالمستشفي إلي 5 مناظير علوية وسفلية للكبار من نوع Olympus، والتي تستخدم في الكشف عن قرحة المعدة والاثني عشر و اسباب صعوبة البلع وحالات النزيف المعدي والمعوي والكشف عن الاورام الحميدة.



وأضاف وكيل الوزارة أنه يتم العمل بقسم المناظير علي مدار الأسبوع ، ويضم القسم نخبة من أكفأ الأطباء مما يؤثر بالإيجاب لصالح المرضي ولتقديم خدمة طبية أفضل ومن المقرر إضافة وحدة خاصة بمناظير الجهاز الهضمي للأطفال خلال فترة وجيزة من خلال الدعم اللا محدود من قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان ، وبالتنسيق مع أعضاء هيئة التدريس في مجال مناظير الجهاز الهضمي من مختلف الجامعات.