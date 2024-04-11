شهادات مزورة.. ضبط شاب يدير كيان تعليمي وهمى للنصب على المواطنين بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال منح الدارسين شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المستشفيات والمؤسسات الكبرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" - 2 أكلاشيه - دفتر إيصالات إستلام نقدية - طابعة ألوان وجهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.