بنادق آلية وخرطوش.. القبض على عنصر خطر يتاجر في السلاح بأسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق اتهامه فى 19 قضية " قتل - سلاح بدون ترخيص - مخدرات - تزوير - تبديد - إيصال أمانة - شيك ، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فى جناية قتل عمد") بالاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذاً من دائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وعثر بحوزته على (8 بنادق آلية - 11 بندقية خرطوش - 15 فرد محلى - عدد من الطلقات – 9 خزينة - كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,600 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو – سيارة ملاكى "منتهية التراخيص").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.