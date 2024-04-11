جث.ة سائق بالترعة.. الأمن يكشف لغز جريمة الدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الجمالية بمديرية أمن الدقهلية من إحدى السيدات، بخروج زوجها من مسكنهما مستقلاً مركبة "توك توك (ملكه) بدون لوحات معدنية وعدم عودته، وفى وقت لاحق عثر على جثته بمياه أحد المصارف المائية بدائرة المركز ولم يتم العثور على "التوك توك" خاصته.

بالفحص أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الدقهلية، عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم 3 أشخاص ، لهم معلومات جنائية.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث قاموا بإيقاف المجنى عليه حال قيادته مركبة "التوك توك" خاصته وطلبوا منه توصيلهم لإحدى القرى بدائرة المركز.

وأثناء سيرهم بمكان العثور على جثة المجنى عليه، قاموا بالتعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهم وإحداث إصابته بجرح طعنى وخنقه حتى فارق الحياة وإلقائه بمياه المصرف المشار إليه والاستيلاء على “التوك توك - هاتفه المحمول” ولاذوا بالهرب، وقيامهم بالتصرف فى مركبة "التوك التوك" بالبيع لعميلهم "سيئ النية" (سائق "توك توك") بمقابل مبلغ مالى "تم ضبطه وأرشد عن المركبة" ، كما أرشدوا عن "الهاتف المحمول المستولى عليه - باقى ثمن بيع "التوك توك"، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.