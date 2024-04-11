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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وسط حضور جماهيري كبير.. عمرو دياب يستقبل العيد في حفل أسطوري بالجونة

صدى البلد

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفل عيد الفطر في مدينة الجونة أمس، الثلاثاء، وسط حضور جماهيري كبير.

واحتشد الآلاف من جمهور الهضبة ومن بينهم أعداد كبيرة من السياح الأجانب في الحفل قبل انطلاقه بساعات، حيث شهدت المدينة إقبالا كبيرا في أول أيام عيد الفطر.

وصعد الهضبة إلى المسرح على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردد معه الأغنية.

وقدم عمرو دياب على مدار ساعتين مجموعة من أجمل أغنياته وهي “ده لو اتساب، بحبه، الحظ، وياه، الكلمة الحلوة، شكرا من هنا لبكرة، يا قمر، الكلام ليك انت، ميدلي قديم، مابتغيبش، يتعلموا، قمرين، ونور العين، العالم الله، وهاتتدلع”.

وخلال الحفل، قدم النجم الكبير عمرو دياب تحية لعضو فرقته الفنان محمد مدحت، حيث قدمه لعزف الموسيقى التصويرية لمسلسل "أشغال شقة" والتي وضعها مدحت، وذلك في لفتة جميلة من الهضبة.

كما وجه النجم عمرو دياب التحية للمنتج تامر مرسي وصناع مسلسل "الحشاشين" الذي عرض في رمضان، مشيدا بالمسلسل وجودته الفنية.

ومن ناحية أخرى، ضرب الهضبة رقما قياسيا جديدا قبل عيد الفطر، حيث تجاوزت مشاهدات أغنيته "الكلمة الحلوة" 600 مليون مشاهدة خلال شهر رمضان.

وحققت الأغنية  600 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد مشاهداتها 47 مليون مشاهدة على  يوتيوب، و7 ملايين و 500 ألف على إنستجرام، و129 مليون على فيسبوك، و417 مليونا على تيك توك.

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النجم الكبير عمرو دياب حفل عيد الفطر شكرا من هنا لبكرة مسلسل أشغال شقة يا أنا يا لا

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