ارتفاع الحرارة ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس عيد الفطر.. تفاصيل

تمر مصر حاليا بتغيرات في حالة الطقس، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، مع نشاط للرياح يزيد من الشعور ببرودة الطقس ليلا على مناطق متفرقة من البلاد.

الطقس

بدء ارتفاع درجات الحرارة

ونشرت الأرصاد الجوية تفاصيل الحالة الجوية اعتبارا من اليوم، الخميس، وحتى الثلاثاء المقبل، مؤكدة أنه طقس مائل للحرارة غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري ودافئ على السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، أما عن حالة الطقس ليلا فهو مائل للبرودة على كافة الأنحاء ليلا وفي الصباح الباكر.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا، على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية.

حالة الطقس المتوقعة

أجواء مائلة للحرارة

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم ستشهد البلاد مزيدا من التحسن في الأحوال الجوية، موضحة أن هناك زيادة طفيفة في قيم درجات الحرارة، بجانب زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت “غانم” أن العظمى تسجل 28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، حيث تسود أجواء مستقرة مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ودافئة على السواحل الشمالية، بينما تسود أجواء حارة في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه مع دخول فترة الليل تسود أجواء مائلة للبرودة، خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، محذرة من فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار والذي يصل لـ 10 درجات مئوية، معقبة: “لازم ناخد بالنا”.

وشددت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على عدم الانخداع بدفء النهار وأخذ الحذر من ظاهرة الشبورة المائية خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر حتى الأسبوع المقبل مع وجود نشاط نسبي في الرياح.

الظواهر الجوية المتوقعة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17.

الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16.

مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15.

سوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17.

قنا العظمى 30 درجة والصغرى 18.

أسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19.