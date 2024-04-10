من القاهرة لسيناء.. المواطنون يحتفلون بعيد الفطر في كل شوارع مصر.. صور

وسط سعادة غامرة بقدوم العيد وفي أجواء الطقس المعتدلة، أدى ملايين المصريين صلاة عيد الفطر 2024 واحتفلوا بعد ذلك وسط الأهل والأقارب بالدقائق الأولى فيه.

القاهرة

في القاهرة، ذهبت الوفود إلى باحات المساجد المختلفة لأداء صلاة العيد، وبعد الانتهاء منها بدأوا في توزيع البلالين والألعاب على الأطفال مع التقاط بعض الصور التي توثق هذه اللحظات الممتعة.

ومن بين هذه المساجد التي شهدت تواجد كثيف من المواطنين مسجد المحروسة بالمهندسين ومسجد خاتم المرسلين بالهرم ومسجد الشربتلي بالتجمع الخامس.

الإسكندرية

في الإسكندرية، شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المواطنين أثناء احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك من خلال جولة ميدانية قام بها على كورنيش الثغر وتبادل خلالها التهنئة مع مواطني وزائري عروس البحر الأبيض المتوسط.

وذلك بعد أن أدى صلاة العيد في مسجد الإمام البوصيري بحي الجمرك وهي المرة الأولى التي يخالف فيها المحافظ عاداته بصلاة عيد الفطر والأضحى في مسجد المرسي أبو العباس.

وأدى آلاف المواطنين صلاة عيد الفطر 2024 في مئات الساحات التي خصصتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية وسط أجواء احتفالية بالملابس الجديدة الزاهية وحلوى الأطفال التي تم توزيعها إلى جانب البلالين.

ورغم برودة الطقس، إلا أن فرحة العيد لدى الإسكندرانية لا تكتمل إلا بسيلفي الكورنيش، فبمجرد الانتهاء من أداء صلاة العيد انطلق الكثير من المواطنين على كورنيش البحر لالتقاط الصور السيلفي مع ذويهم وأصدقائهم لتوثيق أولى لحظات الاحتفال بالعيد.

البحيرة

قبل صلاة عيد الفطر 2024، نظم أهالي قرية براكس في مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة إفطارًا جماعيًا في مسجد القرية ثم التقطوا العديد من الصور التذكارية بعد صلاة العيد.

فشهدت مدينة البحيرة إقبالًا كبيرًا من المواطنين لأداء صلاة العيد في المساجد والساحات المخصصة لذلك، من بينها مسجد التوبة بمدينة دمنهور.

كما شارك رؤساء المدن والدكتور بشارة عبد الملاك عضو المجلس المحلى بمحافظة البحيرة المواطنين بالاحتفال بالعيد من خلال توزيع الهدايا على الأطفال عقب الصلاة مباشرة، وهو الأمر الذي استقبله الأطفال بكل سعادة وترحاب.

بورسعيد

عقب صلاة العيد، انطلقت شلالات من البالونات على المصلين وسط حالة من البهجة والسعادة للأطفال والكبار على حد سواء. كما وزع مجموعة من الشباب مستقلين سيارة نقل العديد من ألعاب الأطفال البلاستيكية التي كان يلتقطها الكبار والصغار معًا.

وتنوعت هذه الألعاب بين عربات وعرائس بلاستيكية وكرات مطاطية وغيرها الكثير من ألعاب الأطفال الممتعة.

شمال سيناء

أما في شمال سيناء، فشهدت أولى احتفالات عيد الفطر مظاهر خاصة حيث يوجد الكثير من الأطفال الفلسطينيين بالمحافظة.

فقامت العديد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بتوزيع الهدايا والحلوى والألعاب والبالونات على الأطفال المصريين والفلسطينيين كمحاولة منهم التخفيف عن أعباء أطفال الشعب الشقيق وإدخال البهجة على قلوبهم.

كما تم تنظيم احتفالات للأطفال قام بها الصغار باللعب والغناء مع عروس ميكي المجسم.