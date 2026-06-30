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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اقتراحات النواب توافق على إدخال مشروع مترو بنها إلى مرحلة الدراسات الفنية

إيهاب إمام
إيهاب إمام

نجحت جهود النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، في تحريك ملف مد خط مترو الأنفاق إلى مدينة بنها، وذلك بعد مناقشة الاقتراح برغبة الذي تقدم به أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.

مد خط مترو الأنفاق إلى مدينة بنها

وانتهت اللجنة، برئاسة النائب عاطف ناصر، إلى التوصية بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة النقل، والهيئة العامة للطرق والكباري، وجامعة بنها، ومحافظة القليوبية، لإعداد الدراسات الفنية وبيان الجدوى، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة للمشروع.

ويُعد انتقال المشروع إلى مرحلة الدراسات الفنية خطوة متقدمة في مسار تنفيذه، ويعكس الاهتمام الجاد بدراسة آليات التنفيذ وفق الأسس الفنية والاقتصادية، بما يسهم في تطوير منظومة النقل، وتخفيف الكثافات المرورية، وتحسين الربط بين مدن القليوبية والعاصمة، بما يخدم ملايين المواطنين.

وكان النائب إيهاب إمام قد تقدم بدراسة شاملة ودقيقة تناولت الجوانب الفنية والتنموية والاقتصادية للمشروع، موضحًا أهمية مد خط المترو إلى مدينة بنها باعتباره مشروعًا استراتيجيًا يدعم خطط التنمية المستدامة، ويُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية بالمحافظة.

وأكد النائب إيهاب إمام استمراره في متابعة جميع مراحل المشروع مع الجهات التنفيذية المختصة، حتى استكمال الإجراءات اللازمة والانتهاء من الدراسات المطلوبة، وصولًا إلى بدء التنفيذ وتحقيق تطلعات أبناء محافظة القليوبية، وخاصة أهالي مدينة بنها، في توفير وسيلة نقل حضارية وآمنة تواكب خطط الدولة للتنمية المستدامة

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