عبد الصادق الشوربجي: "رجل الأقدار" يوثق مرحلة فارقة في تاريخ مصر ومسيرة قائد حمل مسؤولية الوطن

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن تدشين كتاب "رجل الأقدار.. سيرة قائد ومسيرة وطن" يأتي تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة للثورة، باعتباره توثيقًا لمرحلة تاريخية شهدت العديد من الإنجازات.

وقال الشوربجي، خلال كلمته في حفل تدشين الكتاب، إن الهيئة الوطنية للصحافة تهدي هذا الإصدار إلى الشعب المصري، موضحًا أن فكرة الكتاب جاءت ثمرة جهود نخبة من كبار المفكرين والكتاب والباحثين، الذين شاركوا بشهاداتهم ورؤاهم لتوثيق هذه المرحلة المهمة من تاريخ الدولة المصرية.

مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف أن عنوان الكتاب يعكس مضمونه، إذ يتناول مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصفها مرحلة تحمل خلالها مسؤولية تاريخية في قيادة الدولة خلال ظروف استثنائية، مؤكدًا أن الكتاب لا يقتصر على رصد سيرة قائد، وإنما يوثق أيضًا مسيرة وطن شهد تحولات كبرى ومشروعات تنموية واسعة.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلى أن كتابة التاريخ مسؤولية تقع على عاتق المفكرين والمؤسسات الوطنية، مؤكدًا أن الأمم التي توثق تاريخها تحفظ ذاكرتها للأجيال القادمة، وهو ما يمثل القيمة الحقيقية لهذا الإصدار، الذي يرصد مرحلة مهمة من مسيرة البناء والتنمية في مصر.