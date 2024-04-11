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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رد انتقامي.. روسيا تطرد موظفا في سفارة النمسا بـ موسكو

روسيا والنمسا
روسيا والنمسا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن أحد موظفي سفارة النمسا هو شخص غير مرغوب فيه، وأُمر بمغادرة أراضي روسيا بحلول نهاية يوم 18 أبريل.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "في 11 أبريل، تم استدعاء سفير النمسا لدى موسكو فيرنر ألمهوفر إلى وزارة الخارجية".

وأضافت الوزارة: "خلال الاجتماع احتج الدبلوماسيون الروس بشدة على إعلان الجانب النمساوي غير المبرر أن اثنين من موظفي السفارة الروسية في النمسا شخصان غير مرغوب فيهما".

وتابعت: "تم تسليم السفير مذكرة تحتوي على رسالة مفادها أن الجانب الروسي، كإجراء انتقامي، يعلن أن موظف بالسفارة النمساوية في روسيا شخص غير مرغوب فيه، ويجب عليه مغادرة الأراضي الروسية بحلول نهاية يوم 18 أبريل.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الخطوة غير الودية المقابلة التي اتخذتها النمسا "تزيد من تفاقم العلاقات الثنائية التي تمر بأزمة بسبب تصرفات النمسا التي تسبب أضرارا جسيمة لسلطتها التي وضعت نفسها كدولة محايدة".

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