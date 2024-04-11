حريق بمركب سياحي في الغردقة.. وإنقاذ 10 مصابين من الغرق

تمكنت الأجهزة المعنية في البحر الأحمر، اليوم الخميس، من إنقاذ 10 أشخاص من الغرق، بعد نشوب حريق داخل أحد اللنشات السياحة قبالة سواحل جزيرة شدوان.

وكانت الأجهزة المعنية تلقت إخطارًا بنشوب حريق بأحد اللنشات البحرية، أمام جزيرة شدوان قبال سواحل الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من اللنشات البحرية وإنقاذ جميع الأفراد على اللنش.

فيما رفع مرفق إسعاف البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى وتجهيز 10 سيارات أمام المارينا، تحسبًا لوجود أية إصابات.

جار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.