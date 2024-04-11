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ديني

ماذا فعل الشيخ السلكاوي؟ قرأ 4 دقائق وارتكب 11 خطأ.. والنقابة: حزننا شديد

الشيخ محمد حامد السلكاوي
الشيخ محمد حامد السلكاوي

شن عدد كبير  من القراء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، هجوماً على القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، قارئ فجر اليوم، بعد وقوعه في بعض الأخطاء خلال تلاوة الفجر، خاصة أنها ليست المرة الأولى، التي يقع فيها في هذه الأخطاء، وقرأ الشيخ السلكاوي قرآن الفجر حوالي 4 دقائق وقع في نحو 11 خطأ.

 

ورصد بعض علماء القراءات والتجويد، أخطاء الشيخ محمد حامد السلكاوي، وجاءت كالآتي:

 

أخطاء الشيخ السلكاوي في قرآن فجر اليوم


أولاً: قال (الذي يجدنه)  حيث حذف الواو والصواب (ٱلَّذِی یَجِدُونَهُۥ) باثبات الواو، وحينما أعادها للتصويب قال (الذين يجدنه) والصواب (ٱلَّذِی).


ثانياً: قال (ويحل لهم الطيبات) بضم التاء والصواب بالكسر (وَیُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّیِّبَـٰتِ) لأنها مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لانها جمع مؤنث سالم.


ثالثاً: قال (إصرهم) بإثبات المد والصواب (إِصۡرَهُمۡ ) بغير مد وتلك كانت كارثة حيث أعادها أربع مرات ويُكرر نفس الخطأ لدرجة أنى سمعت مًن يُلقنه الصواب في مذياع الإذاعة.


رابعاً: عند تعديل الخطأ السابق أتى بالآية من أولها فنسى قوله تعالى (وَیُحَرِّمُ عَلَیۡهِمُ ٱلۡخَبَـٰۤىِٕثَ).


خامساً: وقف خاطئ عند قوله تعالى (وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِیۤ أُنزِلَ مَعَهُ) والصواب أنه لا وقف عليها.


سادساً: قال (الذى لا إله إلا هو)  حيث أضاف لفظة الذي والصواب بدونها: (وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ).


سابعاً: قال (اسكنوا هذه القرية) بكسر القرية والصواب بفتحها (وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ) على اعتبار أنها مفعول به منصوب بالفتحة.


ثامناً: قال: ( قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ) نطق (قيل) بالمد بصورة أقرب للمثنى والصواب أنها بغير ألف وللجمع، ولم يُصحح هذا الخطأ.


تاسعاً: قال: (أنجونا) حيث تلاها بالواو والصواب: ( أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ)


عاشرا: قال: (وسيقولون يغفر لنا) أضاف السين لكلمة: يقولون وحذف السين من يغفر والصواب إثباتها في كلمة: يغفر وحذفها من كلمة يقولون (وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ) 

الحادي عشر: أخطأ في الوقف والابتداء.

 

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بيان نقابة القراء ضد الشيخ محمد حامد السلكاوي 

 

أعرب الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، عن حزنه الشديد مما حدث من قارئ فجر اليوم، الشيخ محمد حامد السلكاوي، وقوعه في أخطاء جسمية.

 

وأكد نقيب القراء في تصريح له، أن رنين هاتفه لم يتوقف بسبب كثرة الاتصالات سواء من السادة الغيورين على كتاب الله أومن السادة الإعلاميين والصحفيين.


وعن المتوقع حدوثه ضد قارئ فجر اليوم، قال الشيخ حشاد: إن اللجنة الموحدة باتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاصة باختبار واعتماد قراء القرآن الكريم والمبتهلين برئاسة محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية من المنتظر أن تعقد جلسة لبحث ما صدر من أخطاء فادحة من القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي واتخاذ قرار ضده يكون رادعا لكل من تسول له نفسه ويخطئ فى حق القرآن الكريم، وأيضا من أجل  الحفاظ على كتاب الله عز وجل.

 

 

 

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