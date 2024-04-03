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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يوم مشهود من عمر مصر|نقابة القرّاء ومشيخة عموم المقارئ تهنئان الرئيس بولايته الجديدة

حشاد
حشاد

هنّأت مشيخة عموم المقارئ المصرية ونقابة محفظى وقراء القرآن الكريم  برئاسة الشيخ محمد حشاد،  الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة توليه فترة رئاسية جديدة، خاصة بعد ما أدى الرئيس اليمين الدستورية أمس فى يوم مشهود من عمر مصر.. 


وقال الشيخ حشاد: إن المشيخة والنقابة تعيش سعادة غامرة فى هذه الليلة التى تعد ليلة القدر.. وخاصة بمناسبة ولاية سيادة الرئيس الجديدة. 
وأضاف الشيخ حشاد: ومما زاد من سعادة أهل القرآن أيضا أنه فى إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصا من وزارة الأوقاف المصرية على مزيد من خدمة القرآن الكريم وإكرام أهله وحفظته قرر  الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس  المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إنشاء لجنة لخدمة القرآن الكريم ضمن لجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت مسمى: "اللجنة العليا لخدمة القرآن الكريم"، برئاسة وزير الأوقاف، وتضم في عضويتها نقيب قراء الجمهورية وشيخ عموم المقارئ المصرية نائبًا لرئيس اللجنة، وجميع القراء المعتمدين بالإذاعة الذين أحيوا ليالي الشهر الكريم بالمساجد الكبرى .


وتقدمت نقابة قراء الجمهورية و مشيخة المقارئ المصرية بخالص الشكر الى  الرئيس عبد الفتاح السيسي وترفعان الدعاء الى الله أن يوفقه ويسدد خطاه فى ولايته  الجديده كما تقدمت بالشكر والتقدير والدعاء الى  الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأن يمده الله بمدده ويسدد خطاه.

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