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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نسي آيتين.. نقابة القراء تصدر قرارها النهائي ضد السلكاوي غدا

القارئ الشيخ محمد
القارئ الشيخ محمد السلكاوي

تعقد نقابة القراء غدا الأربعاء، جلسة للتحقيق وإصدار الحكم بشأن واقعة القارئ الشيخ محمد السلكاوي، نتيجة الخطأ الذي ارتكبه القارئ في قرآن صلاة الجمعة.

ووقع القارئ الشيخ محمد السلكاوي، في خطأ يتضمن نسيان آيتين أثناء تلاوة قرآن الجمعة، وكانت القراءة من سورة الأنعام، في مسجد السلام، بحي المناخ بمحافظة بورسعيد.

وصرح الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، بأن الشيخ محمد السلكاوي، سبق وأن تم وقفه لمدة عام كامل، بسبب صدور تصرفات منه لا تتوافق مع مقام قراءة القرآن الكريم.

وتابع نقيب القراء: تم تخفيض مدة الوقف للشيخ السلكاوي من عام إلى ستة أشهر، منوها أن الخطأ الأخير في نسيان الآيات، كان ينبغي على مسئولي التخطيط الديني رد القارئ في نسيانه وتذكيره بهذه الآيات.

وأكد نقيب القراء، أن الخطأ في القرآن ينبغي أن يصحح، ولا يتم الخشية في ذلك لأن هذا كتاب الله.

كان الشيخ محمد السلكاوي، سبق وأن تم وقفه عن العمل، بسبب ما بدر منه خلال قراءة القرآن، والإتيان بحركات لا تليق بمقام القرآن، وتم وقفه لمدة عام، وقام الشيخ بتقديم اعتذار مكتوب وتعهد بعدم العودة إلى هذا الفعل مرة أخرى.
 

نقابة القراء الشيخ محمد السلكاوي قرآن صلاة الجمعة

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