التموين: المجمعات الاستهلاكية تعمل خلال عيد الفطر

صرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، بأن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول عمل المجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة في إجازة عيد الفطر المبارك، وأفاد التقرير بأن المجمعات الاستهلاكية تعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك مخازن الجملة لصرف احتياجات منافذ صرف السلع التموينية من السلع.

وأكد أحمد كمال أن التقرير الذي تم عرضه من الشركة القابضة للصناعات الغذائية شمل أيضاً قيام الشركة بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر السلع وعمل الشركات، إضافة إلى قيام شركتي الجملة ( العامة – المصرية ) بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة ضخ السلع وعمل المجمعات التابعة لها.

وأضاف المتحدث الرسمي للتموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية كانت قد صرفت استعاضات منافذ الصرف قبل عيد الفطر المبارك، واكد ان عمل المجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة خلال العيد يتم متابعته من غرفة العمليات المركزية بالوزارة وكذلك غرفة عمليات الشركة القابضة للصناعات الغذائية ايضاً.

وأشار التقرير إلى استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز وتم تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية علي المحلات العامة والأسواق، وقد أسفرت الجهود الرقابية لمديريات التموين بالمحافظات عن تحرير ما يقرب من 2641 مخالفة تموينية متنوعة حتي الآن، وتم التعامل الفوري معها وإزالة أسبابها.