عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: المجمعات الاستهلاكية تعمل خلال عيد الفطر

صدى البلد

صرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، بأن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول عمل المجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة في إجازة عيد الفطر المبارك، وأفاد التقرير بأن المجمعات الاستهلاكية تعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك مخازن الجملة لصرف احتياجات منافذ صرف السلع التموينية من السلع.

وأكد أحمد كمال أن التقرير الذي تم عرضه من الشركة القابضة للصناعات الغذائية شمل أيضاً قيام الشركة بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر السلع وعمل الشركات، إضافة إلى قيام شركتي الجملة ( العامة – المصرية ) بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة ضخ السلع وعمل المجمعات التابعة لها.

وأضاف المتحدث الرسمي للتموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية كانت قد صرفت استعاضات منافذ الصرف قبل عيد الفطر المبارك، واكد ان عمل المجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة خلال العيد يتم متابعته من غرفة العمليات المركزية بالوزارة وكذلك غرفة عمليات الشركة القابضة للصناعات الغذائية ايضاً.

وأشار التقرير إلى استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز وتم تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية  علي المحلات العامة والأسواق، وقد أسفرت الجهود الرقابية لمديريات التموين بالمحافظات عن تحرير ما يقرب من 2641 مخالفة تموينية متنوعة حتي الآن، وتم التعامل الفوري معها وإزالة أسبابها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا فعل الشيخ السلكاوي؟ قرأ 4 دقائق وارتكب 11 خطأ.. والنقابة: حزننا شديد

بيان عاجل.. نقابة القراء: الشيخ السلكاوي ارتكب أخطاء جسيمة في قرآن الفجر

جريمة في حق القرآن| تفاصيل كارثية خلال قراءة الفجر بالإذاعة.. وقرار حاسم ضد السلكاوي

300 جنيه نزول مفاجئ .. تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

رسميا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال ناصر يعقوب القيادي في حماس

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

قرار مفاجئ من الكاف يضع الزمالك في بطولة جديدة العام المقبل

ترشيحاتنا

عودة نجم الفريق.. مفاجأة مدوية في تشكيل الأهلي أمام زد بالدوري

مشروع قرار فرنسي بمجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة

مفاجأة في الدوري الألماني.. ليفركوزن يقترب من حسم اللقب للمرة الأولى بتاريخه

الفيديو الراقص وقرآن الفجر| قصة كارثتين تنهيان مسيرة القارئ السلكاوي بالإذاعة

بعثة الأمم المتحدة بالسودان: الأطراف المتحاربة لم تبدِ التزاما جادا بحماية المدنيين

حكم صيام الست البيض قبل القضاء.. فرصة ثمينة في السنن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالقهوة والخل .. 4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة

حلو وحادق.. مشروبات طبيعية لعلاج نزلات البرد

انتبه أنت في خطر .. علامات تكشف أمراض الكبد سريعا

السعال المستمر علامة على مرض خطير

فيديو

زيادة الأدنى للأجور رسميا.. هدية العيد لـ القطاع الخاص |تفاصيل

شبورة ورياح.. تحذير من طقس ثاني أيام العيد

تراجع أسعار الذهب في ثاني أيام عيد الفطر.. فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ