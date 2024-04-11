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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نصائح مهمة لتجنب الإصابة بمرض السكري خلال عيد الفطر.. فيديو

كحك العيد
كحك العيد

وجهت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد التغذية الخاصة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، مجموعة من النصائح المهمة لتجنب الإصابة بمرض السكري بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وأكدت مروة شعير خلال لقائها مع نهاد سمير وعبيدة أمير مذيعتا على قناة صدى البلد، أن هناك الكثير من العادات الغذائية السيئة التي يمارسها الأشخاص في عيد الفطر المبارك، من خلال الإفراط في تناول الحلويات والمنبهات بمختلف صورها.

وقالت مروة شعير: الإفراط في القهوة والنسكافية بالمبيضات له العديد من الأضرار الجسيمة التي تسبب في زيادة الوزن، ومن الأفضل شربهما بدون إضافة أي مواد سكرية عليهم.

وأضافت مروة شعير، أن الكحكة أو الغريبة أو البسكويت فيها نحو 200 سعرة حرارية، كما أن الإفراط في تناول حلويات العديد قد لا يسبب الإصابة بالسمنة فقط، بل يهدد بالإصابة بمرض السكري.

وتابعت : هناك العديد من الفئات العمرية من المواطنين في مرحلة ما قبل السكري، لو المواطنين دول صحيوا كل يوم على البيتي فور والكحك ممكن يتسببوا في الإصابة بالسكري.

وأكملت : الإفراط في تناول المشروبات الغذائية أو تناول الشكولاتة له العديد من الأضرار على صحة المواطن. 

عيد الفطر الكحك الغريبة نصائح مهمة الدكتورة مروة شعير

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