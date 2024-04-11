الصور الأولى لاحتراق يخت سياحي وإنقاذ 13 شخصا

حصل موقع صدى البلد على الصور الأولى لاحتراق يخت سياحى كان فى رحلة بحرية خرجت من الجونة ، حيث تم إنقاذ 13 شخصا كانو على متنة بينهم طاقم اليخت وتم نقلهم إلى ميناء الجونة.

تمكنت الأجهزة المعنية في البحر الأحمر، اليوم الخميس، من إنقاذ 10 أشخاص من الغرق، بعد نشوب حريق داخل أحد اللنشات السياحة قبالة سواحل جزيرة شدوان.



وكانت الأجهزة المعنية تلقت إخطارًا بنشوب حريق بأحد اللنشات البحرية، أمام جزيرة شدوان قبال سواحل الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من اللنشات البحرية وإنقاذ كافة الأفراد على اللنش.

فيما رفع مرفق إسعاف البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى وتجهيز 10 سيارات أمام المارينا، تحسبًا لوجود أية إصابات، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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