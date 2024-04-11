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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لوفتهانزا الألمانية تمدد تعليق رحلاتها إلى طهران حتى يوم السبت

صدى البلد

قالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، اليوم الخميس، إنها ستواصل تعليق رحلاتها من وإلى طهران حتى يوم السبت بسبب التوترات في الشرق الأوسط.

ومددت شركة لوفتهانزا الألمانية،، تعليق رحلاتها إلى طهران، مع تأهب الشرق الأوسط تحسبا لرد إيراني على ضربة جوية إسرائيلية محتملة على سفارة إيران في سوريا، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.


وتعتبر لوفتهانزا والخطوط الجوية النمساوية التابعة لها هما الشركتان الغربيتان الوحيدتان اللتان تحلقان في طهران، والتي تخدمها في الغالب شركات الطيران التركية والشرق أوسطية.


وكانت المنطقة والولايات المتحدة في حالة تأهب تحسبا لهجوم إيراني منذ الأول من أبريل، عندما يشتبه بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مجمع السفارة الإيرانية في سوريا.

واتصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بنظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للدعوة إلى 'أقصى قدر من ضبط النفس' من جميع الأطراف وتجنب المزيد من التصعيد.


وقالت لوفتهانزا إنها علقت الرحلات الجوية من وإلى طهران حتى 13 أبريل على الأرجح، ومددت تعليقها لمدة يومين، لتجنب اضطرار طاقمها إلى النزول لقضاء الليل في العاصمة الإيرانية.

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