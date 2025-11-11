الحكومة: ندرس الخدمات التي سيتم إيقاف تقديمها بشكل تقليدي وستقدم عبر منصة مصر الرقمية

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الخدمات التي تحدث عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي أعلن إيقاف تقديمها للمواطنين بشكلها التقليدي والاكتفاء بتقديمها عبر المنصات الرقمية.



وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"هذا الملف محل دراسة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالفعل عرض وزير الاتصالات على رئيس الوزراء حجم التطور في منصة مصر الرقمية وعدد الخدمات التي يتم تقديمها."



وأضاف:"ومع ذلك، تمت ملاحظة أن بعض الخدمات لا يزال المواطن المصري يحرص على الحصول عليها بشكل مباشر من خلال التوجه إلى الجهة المعنية، مثل شهادات الميلاد وكافة الوثائق التي تصدرها الجهات الحكومية، وبالتالي هناك حاجة لتشجيع المواطنين على الإقبال على خدمات المنصة، سواء عبر توعيتهم بالخدمات التي تقدمها رن هناك مواطنين لازالوا ليسوا على دراية كاملة بها أو من خلال البدء التدريجي بالاكتفاء ببعض الخدمات عبر منصة مصر الرقمية في إطار دعم التحول الرقمي."



وختم الحمصاني قائلاً:"أما بشأن أبرز الخدمات التي سيتم إيقاف تقديمها بالطريقة التقليدية، فهي قيد الدراسة حالياً من قبل وزارة الاتصالات، وسيتم الإعلان عنها مسبقاً بوقت كافٍ، وسوف تقدم عبر منصة مصر الرقمية بكفاءة عالية، مع إخطار المواطنين بوضوح، مثلاً: هذه الخدمة اعتباراً من تاريخ محدد سيقتصر تقديمها عبر منصة مصر الرقمية."

وحول سعر الخدمة قال الحمصاني : الخدمة إن لم تكن أقل في السعر عبر منصة مصر الرقمية ستكون بنفس السعر الحالي "