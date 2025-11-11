قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوافز ومزايا .. الحكومة: نعطي أولوية لدعم صناعة السيارات الكهربائية

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
هاني حسين

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك إستراتيجية أشمل للاهتمام بصناعة السيارات الكهربائية، وهي إستراتيجية ضخمة تتبناها الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي، وتشمل التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية محليًا وتوفير البنية التحتية اللازمة لها."


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"بالنسبة لنقطة الطاقة، فهي بالفعل نقطة مهمة، إذ قد يحدث ارتفاع مؤقت في الطلب على الطاقة، لكن هذه المسألة تُدرس بشكل شامل لضمان تحقيق توازن بين كمية الوقود المستورد لمختلف أنواع السيارات وبين التحول إلى السيارات الكهربائية. فالتوجه نحو السيارات الكهربائية يسهم في خفض الانبعاثات الضارة، وهو الاتجاه الذي يسير فيه العالم اليوم."


وأكمل الحمصاني:"مصر، في إطار حرصها على دعم صناعة السيارات بشكل عام، والسيارات الكهربائية بشكل خاص، قررت إعطاء هذا المجال أولوية كبيرة، والتوسع فيه، وتقديم حوافز ومزايا لجذب الشركات العاملة في هذا القطاع، لأن المحصلة النهائية إيجابية من جميع الجوانب. فالوفر الناتج عن تقليل استيراد الوقود التقليدي للسيارات العادية سيكون أكبر من حجم الطاقة المطلوبة لتشغيل السيارات الكهربائية."

