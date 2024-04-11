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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

اتفسح براحتك.. تعرف على مواعيد مترو الأنفاق في العيد

صدى البلد

يعيش المصريون فرحة العيد ويقضون معظم أوقاتهم في الخروجات والفسح والزيارات المتبادلة بين الأهل، لذلك يستخدم قطاع كبير من المواطنين مترو الأنفاق في العيد، ويبحث الكثير عن مواعيد مترو الأنفاق في عيد الفطر 2024م.

 

ويرصد صدى البلد مواعيد مترو الأنفاق في عيد الفطر 2024

 

- الخط الأول للمترو «حلوان- المرج الجديدة»: يبدأ تشغيل الخط الأول للمترو في تمام الساعة 5:15 صباحًا، على أن تنتهي ساعات التشغيل في تمام الساعة 1:00 صباحًا من بعد منتصف الليل.

 

مواعيد عمل الخط الثاني للمترو في عيد الفطر 2024

 

- الخط الثاني للمترو «شبرا الخيمة- المنيب»: يبدأ تشغيل الخط في تمام الساعة 5:15 صباحًا، على أن تنتهي ساعات تشغيل في تمام الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.

مواعيد عمل الخط الثالث للمترو في عيد الفطر 2024

 

- الخط الثالث للمترو «عدلي منصور- محور روض الفرج»: تبدأ ساعات التشغيل في تمام الساعة 7:15 صباحًا، على أن تنتهي ساعات التشغيل في تمام الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.

 

مواعيد عمل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) خلال أيام عيد الفطر المبارك 2024:

 

- بداية ساعات تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) (الفنون والثقافة – عدلي منصور) في تمام الساعة 6:00 صباحًا على أن تنتهي في تمام الساعة 12:00 من منتصف الليل.

 

وشددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على تعميم هذه المواعيد على جميع محطات مترو الأنفاق، مع استكمال جميع الاستعدادات اللازمة لشهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك 2024.

أسعار تذاكر المترو 2024 ومواعيد المترو في عيد الفطر 2024

 

ووفقًا للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، فإن أسعار تذاكر المترو لـ9 محطات تبلغ 6 جنيهات، 16 محطة تبلغ 8 جنيهات، 23 محطة بـ12 جنيهًا، وأكثر من 23 محطة تبلغ 15 جنيهًا، بينما سعر التذكرة لذوي الاحتياجات الخاصة 50 قرشًا.

 

أسعار تذاكر المترو لذوي الاحتياجات الخاصة 2024

 

تبلغ تكلفة تذكرة مترو الأنفاق لذوي الاحتياجات الخاصة في عام 2024 خمسين قرشًا، سواء كان عدد المحطات التي يستخدمها المسافر تسع محطات، ست عشرة محطة، ثلاثًا وعشرين محطة أو تسعًا وثلاثين محطة.

 

أسعار تذاكر المترو لكبار السن 2024

 

حددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أسعار تذاكر مترو الأنفاق لعام 2024 لفئة كبار السن (أكثر من 60 عامًا)، وأعضاء الجيش والشرطة على النحو التالي:

 

أسعار اشتراك المترو الشهري 2024

 

بلغت أسعار اشتراك المترو الشهري 2024، قيمة 230 جنيهًا للمنطقة الواحدة، 290 جنيهًا لمنطقتين، 340 جنيهًا لثلاث أو أربع مناطق، و450 جنيهًا لخمس أو ست مناطق.

 

أسعار اشتراكات المترو ربع السنوية 2024

 

سجلت أسعار اشتراكات المترو 2024 ربع السنوية التالي:

 

- اشتراك مترو الأنفاق لمنطقة واحدة: 625 جنيهًا للربع السنوي

 

- اشتراك مترو الأنفاق لمنطقتين: 790 جنيهًا للربع السنوي.

 

- اشتراك مترو الأنفاق لثلاث أو أربع مناطق: 1000 جنيه للربع السنوي.

 

- اشتراك مترو الأنفاق لخمس أو ست مناطق: 1250 جنيهًا للربع السنوي.

 

عيد الفطر 2024 مترو الأنفاق مواعيد مترو الانفاق مواعيد عمل الخط الثاني

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