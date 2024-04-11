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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عشان شغلانته الإضافية | نهاية مؤسفة لـ مدرس بالدقهلية وسقوط الجناة

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكن ضباط مباحث الجمالية بمحافظة الدقهلية من ضبط مرتكبي واقعة قتل مدرس بمدرسة الثانوية الفنية للبنات ويعمل سائق توك توك لتلبية متطلبات المعيشة وذلك عقب العثور على جثمانه ملقى بجانب مصرف مائي منذ عدة أيام حيث تبين قيام 3 عاطلين بالتخلص منه من أجل سرقة التوك توك وبيعه  بمبلغ 15 ألف جنيه.

وتلقت مديرية  أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة الجمالية بالعثور على جثة شخص ملقاة داخل مصرف مائي، على طريق قرية الإسكندرية الجديدة بنطاق المركز.

انتقل ضباط  مباحث مركز شرطة الجمالية  الى  مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "محمود مسعد،  40 عامًا، مُدرس بالمدرسة الثانوية الفنية بالجمالية، وسائق توكتوك، مقيم بمدينة الجمالية، ومُبلغ بغيابه قبل أسبوع من العثور على جثته عقب خروجه للعمل حيث يعمل على توك توك خاصته 

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء الواقعة 3 عاطلين بغرض سرقة التوك التوك وهم :"بسام .ج م ، 29 عامًا، و"إبراهيم ع.ا"،31 عامًا مقيمان بمنية النصر و"رامي.  م م"، 26 عامًا مقيم بدكرنس، وتبين ان المتهمين قد فروا الى محافظة مرسى مطروح للاختباء بها .

تم تنفيذ مأمورية من ضباط فريق البحث تنسيقا مع مديرية أمن مرسى مطروح وضبط المتهمين وبمواجهتهم اقروا واعترفوا بإرتكابالواقعة، باستدراجهم المجني عليه من الجمالية بحجة توصيلهم لقرية الإسكندرية الجديدة، وفي الطريق طلبوا منه التوقف لدقائق، ثم غافله المتهم الأول وطعنه بخنجر في رقبته، ثم خنقوه بالكوفية وقيدوه، وألقوه في مكان العثور عليه، واستولوا على التوكتوك وفروا هاربين كما أرشدوا عن بيعهم الدراجة للمتهم الرابع  مقيم بعزبة حمادة التابعة لمركز دكرنس، مقابل مبلغ 15 ألف جنيه

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام 

المدرسة الثانوية الفنية العثور علي جثمان بمحافظة الدقهلية جهود فريق البحث محافظة الدقهلية مديرية أمن مدينة الجمالية منية النصر مركز شرطة

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