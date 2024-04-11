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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

اعرف الزيادة هتبقى كام | هذا موعد صرف مرتبات أبريل 2024

صدى البلد

تكثر التساؤلات هذه الايام من قبل الموظفين والعاملين في مؤسسات وهيئات الدولة عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة .

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 

من المقرر أن تصرف مرتبات العاملين عن شهر أبريل وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف المرتبات وما في حكمها بداية من أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 21 و22 و23 أبريل 2024، واستكمال صرف المرتبات لباقي الجهات بعد انتهاء إجازة العيد مباشرة، وحتى الآن لم تعلن المالية عن أي خبر يفيد بتبكير صرف مرتبات شهر أبريل .

أما عن أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2024، فيمكن صرفها عبر منافذ شركات فوري،  مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، أو منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر.

أما عن جدول زيادة مرتبات شهر أبريل 2024: 

  • الدرجة الوظيفية الممتازة 12.200 جنيه
  • الدرجة العليا 10.200 جنيه
  • درجة المدير العام 9200 جنيه
  • الدرجة الأولى 8200 جنيه
  • الدرجة الثانية 8000 جنيه
  • الدرجة الثالثة 7500 جنيه
  • الدرجة الرابعة 7000 جنيه
  • الدرجة الخامسة 6500 جنيه
  • الدرجة السادسة 6000 جنيه

وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، خلال 5 أيام بدءًا من يوم الأحد الموافق 21 أبريل ويستمر حتى يوم الخميس 25 أبريل 2024 (21 و22 و23 و24 و25) علي أن يتم صرف المتأخرات خلال أيام 4، 7، 8 من الشهر نفسه.

كما حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 خلال 5 أيام تبدأ اعتبار من يوم الخميس 23 مايو وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 29 من الشهر نفسه (23، 26، 27، 28، 29).

كما يتم صرف المتأخرات خلال أيام 8، 9، 12 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

وتنفذ الدولة زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري في شهر مارس الجاري بأثر رجعي عن شهر فبراير، وهي الزيادة السادسة في مرتبات الموظفين مع عهد السيسي.

ملف تحسين الأجور

اتخذت الدولة العديد من الخطوات المهمة في ملف تحسين الأجور خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها.

ويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن ، وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.2% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.3%، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائـــم في القطاع الخاص (خارج المنشـآت) بنسبة 30.7%

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه بنسبة 50% وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة  لتصل تكلفة الزيادات نحو 180 مليار جنيه.

ومع تطبيق الدولة زيادة المرتبات لعام 2024، حدد المجلس القومي للأجور قيمة زيادة المرتبات للعاملين في القطاع العام لتكون 6000 جنيه، دون أي استثناءات، مع صرف علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 300 جنيه (مع زيادة 200).

وتعتبر هذه الزيادة في الأجور للمرة السادسة على التوالى حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021 و زيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر في يناير 2022 ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيها و صدور قرارا بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه في سبتمبر 2023 ثم زيادة في فبراير2024 بنسبة 50 %.

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