الله يغفر كل ذنوب الشهيد إلا واحدا .. البحوث الإسلامية يوضح

قال الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب للشهيد إلا ما اقترفه في حقوق العباد من ظلم أو غيره.

وأضاف الهواري، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "الحسنات يذهبن السيئات ما لا تتعلق بحقوق العباد، لأن من أهم شروط قبول التوبة، رد حقوق العباد، مينفعش تسب أحد أو تستولي على ماله وتستغفر الله، حقوق العباد مصانة، وكذلك من أهم مقاصد الشريعة حفظ المال وحقوق الناس" .

وأشار : "اعلى الناس درجات بعد الانبياء هم الشهداء، فيغفر الله لهم الا الدين لأنه من حقوق الناس".