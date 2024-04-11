خالد الغندور تعليقا على هدف الأهلي في مرمى علي لطفي: الأخطاء واردة

علق الإعلامي خالد الغندور علي تفويت بعض الحراس الأهداف لقطبي الكرة المصرية في مصر.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "بعض الأهلاوية اتكلموا إن جنش مفوت للزمالك وعلي لطفي الكورة في نص المرمي وطبعا الأهلاوية مبسوطين والحقيقة إن جنش ولطفي حتي عواد ومن قبله الشناوي حراس محترمين والأخطاء واردة".



حقق فريق الأهلي فوزا بشق الأنفس على حساب زد، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت في السابعة مساء اليوم بإستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من منافسات ‏الدوري الممتاز.‏

وسجل وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي التسجيل لصالح فريقه في شباك زد في الدقيقة 92 .