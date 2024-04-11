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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتخطى عقبة نادي زد بهدف وسام أبو علي

الاهلي و زد
الاهلي و زد

حقق فريق الأهلي فوزا بشق الأنفس على حساب زد، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت في السابعة مساء اليوم بإستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من منافسات ‏الدوري الممتاز.‏

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وسجل وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي التسجيل لصالح فريقه في شباك زد في الدقيقة 92 .

 

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 21 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد زد إلى 24 نقطة في المركز الخامس.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: ‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم وطاهر محمد

الأهلى

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