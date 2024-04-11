الأهلي يتخطى عقبة نادي زد بهدف وسام أبو علي

حقق فريق الأهلي فوزا بشق الأنفس على حساب زد، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت في السابعة مساء اليوم بإستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.
وسجل وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي التسجيل لصالح فريقه في شباك زد في الدقيقة 92 .
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 21 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد زد إلى 24 نقطة في المركز الخامس.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: عمر كمال ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم الدبيس.
خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم وطاهر محمد