هدايا المصريين في عيد الفطر.. منحة 500 جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور

شهد عيد الفطر المبارك حصول المصريين على منحة 500 جنيه وزيادة فى الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على منحة عيد الفطر.

كيفية الحصول على منحة عيد الفطر

تُصرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة بموجب بطاقة الرقم القومي للشخص المُستفيد، من خلال البريد المصري ومنافذ الصرف.

وتُصرف المنحة للأشخاص غير المستفيدين من أي برامج حماية اجتماعية، لأن عدد العمالة غير المنتظمة المقيدين بقاعدة البيانات بالوزارة مليون و100 ألف عامل.

موعد صرف منحة عيد الفطر

وتم صرف منحة عيد الفطر والتى تقدر قيمتها بقيمة 500 جنيه لـ العمالة غير المنتظمة نهاية شهر رمضان، ويأتى ذلك طبقا لتوجيهات مديريات العمل في المحافظات لحصر المُستحقين لمنحة عيد الفطر.

المستحقون لمنحة عيد الفطر

وكشفت فيه مصادر حكومية مصرية، أن بعض الجهات تقدم مرتب شهر للعاملين بها، منحة عيد الفطر 2024، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان .

وقالت مصادر إن 90% من الجهات والمصالح الحكومية تصرف منحة عيد الفطر 2024، لكن بنسب متفاوتة، تبدأ من 500 جنيه، وتصل إلى مرتب شهر للجهات الحكومية المحققة للأرباح، وذات الطابع الاستثماري كل في مجاله.

وأوضح المصدر، أن “الجهات الحكومية التي قررت ذلك، ولكنها لم تعلن رسميا حتى الآن، هي: وزارات الإسكان والأوقاف والشباب والرياضة، والكهرباء وشركات البترول والشركة المصرية للاتصالات والشركة القابضة لمياه الشرب، وشركات الأدوية بالقطاع العام، بالإضافة إلى دواوين الوزارات، وشركات القطاع الخاص مثل شركات الأدوية والتصنيع الغذائي”.

وأضاف المصدر أن “الجهات المذكورة اعتادت صرف منحة للعاملين بمناسبة عيدي الفطر والأضحى، والمناسبات الدينية المهمة، مثل شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى والمولد النبوي”.

ضوابط صرف المكافآت للموظفين فى الأعياد

وبشكل عام قامت وزارة المالية بتحديد 3 عناصر أساسية لصرف مكافآت للموظفين والعاملين بأجهزة الدولة في المناسبات القومية والأعياد.

العنصر الأول أن يتم منح المكافأة لمن يستحق ممن عمل على أداء أعمال غير اعتيادية وأداء عمل متميز وغير مرتبطة بحلول مناسبات أو أعياد.

والعنصر الثاني هي أن هذه المكافآت قررت بقيم مقطوعة إعمالًا لنص المادة رقم 74 من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 والمادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2017.

العنصر الثالث الخصم بتلك المكافآت على الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة أو الوحدات ذات الطابع الخاص بالجهة الإدارية، وقد ذكر ذلك بالكتاب الدوري رقم 24 لسنة 2024 الذي يضع ضوابط لحوكمة استحقاق وصرف مكافآت يصادف صرفها حلول الأعياد أو المناسبات والخصم بها على الموازنة العامة للدولة.

وأعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، د. محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، حسن شحاتة، وزير العمل، د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، د. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، د. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، د. حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، وممثلي النقابات العمالية ورؤساء اتحادات عمال مصر والصناعات والغرف التجارية.

رفع الحد الأدنى للأجور

وأكدت د. هالة السعيد أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.

وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.

واستعرضت د. هالة السعيد تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي إلي ٦٠٠٠ الاف جنية شاملة كافة عناصر الاجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني .

علي ان يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن ١٠ اعمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة ٣ اشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.

من جانبه أكد حسن شحاتة، وزير العمل أن هذا "القرار"، يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.

وأوضح الوزير شحاتة، أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور سوف ترسل الوزارة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

زيادة رواتب الموظفين

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تفاصيل الزيادات التى أعلن عنها مؤخرا الرئيس السيسى والتى تم تطبيقها فى شهر مارس الماضى.

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.

- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي.

- علاوات 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

- صرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.

ويستعرض “صدى البلد” قيمة مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة:

- أي موظف يتقاضى أقل من الحد الأدنى للأجور سوف يكون راتبه 6000 جنيه.

- أي مواطن يعين في وظيفة حكومية جديدة سيبدأ رابته بـ 6000 جنيه

- أي موظف يتقاضى حاليًا 6000 جنيه فأكثر سوف يزداد مرتبه بإضافة 10 % علاوة دورية من الأجر الوظيفي إذا كان من المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية.

- أي موظف يحصل على 6000 جنيه فأكثر سوف يزداد مرتبه بإضافة 15 % كعلاوة دورية مكن الأجر الأساسي إذا كان من غير المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية.

زيادة المرتبات للمهن

- زيادة مرتبات وأجور المعلمين بالتعليم ما قبل الجامعي تتراوح من 325 جنيها إلى 475 جنيها، بتكلفة سنوية تبلغ قيمتها نحو 8.1 مليار جنيه.

- زيادة في أجور ومرتبات أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية.

- زيادة خاصة في بدل السهر والمبيت تقترب من 100%.