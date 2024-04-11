بلينكن يحث الصين وتركيا والسعودية على إثناء إيران عن مهاجمة إسرائيل

تواصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظرائه الدوليين الرئيسيين، بما في ذلك الصين وتركيا والمملكة العربية السعودية، لحثهم على استخدام نفوذهم لمنع إيران من شن هجوم على إسرائيل، وفقا لوزارة الخارجية.

وشدد بلينكن، في سلسلة محادثات هاتفية، على أهمية تجنب المزيد من التصعيد في المنطقة، ودعا هذه الدول إلى تشجيع إيران على ممارسة ضبط النفس. وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر على أن التوترات المتصاعدة لا تخدم مصالح أحد، وأكد مجددا على الحاجة إلى بذل جهود دبلوماسية لمنع المزيد من الصراع.

ويأتي هذا التواصل وسط مخاوف متزايدة بعد غارة جوية ضد قائد عسكري إيراني كبير في دمشق. وبينما أبلغت الولايات المتحدة إيران بأنها لم تشارك في الهجوم، هناك مخاوف من أن طهران قد تستخدم الحادث كذريعة لتصعيد التوترات بشكل أكبر.

وأكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الولايات المتحدة حذرت إيران من استخدام الهجوم كمبرر لمزيد من العدوان في المنطقة. وجدد جان بيير الموقف الأمريكي المتمثل في سعيها لتجنب أي تصعيد، وشدد على أهمية الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط.

وتسلط الاتصالات من الولايات المتحدة إلى إيران الضوء على الوضع الدبلوماسي الحساس والجهود المبذولة لمنع المزيد من التدهور في العلاقات في المنطقة. ومع استمرار التوترات العالية، يتواصل استخدام القنوات الدبلوماسية لمنع أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.