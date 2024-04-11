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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

76 هدفا.. أحمد زيزو في المركز السابع بقائمة الهدافين التاريخيين لنادي الزمالك

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

تقدم أحمد سيد زيزو نجم فريق الزمالك، إلى المركز السابع في ترتيب هدافي النادي عبر التاريخ، وذلك بعدما أحرز هدفين في مباراة الزمالك اليوم أمام الاتحاد السكندري ببطولة الدوري الممتاز.


وفاز الزمالك اليوم /الخميس/ على ضيفه الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة للدوري، إذ نجح أحمد زيزو في إحراز هدفين من ثلاثية الفريق الأبيض.

 

زيزو يدخل قائمة الهدافين التاريخيين للزمالك


وبهذا، وصل أحمد سيد زيزو إلى الهدف رقم 76 في مسيرته مع الزمالك في جميع المسابقات، ليرتقي إلى المركز السابع في قائمة الهدافين التاريخيين للزمالك، ويتخطى جمال حمزة الذي سجل 74 هدفا، ليتراجع للمركز الثامن.


ويحتاج زيزو لتسجيل ثمانية أهداف من أجل معادلة رقم حازم إمام الذي أحرز 84 هدفا مع الزمالك، ويحتل حاليا المركز السادس في القائمة التي يتصدرها عبد الحليم علي مهاجم الفريق الأسبق صاحب الـ 134 هدفا في جميع المسابقات.

 

وكان أشاد خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، بأداء الزمالك في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري.

 

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الشوط الأول الزمالك فتح المدرسة في العيد".


ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي في إطار مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم.

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