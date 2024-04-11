عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد 72 ساعة.. انتشال جثة رب الأسرة ضحية معدية بني سويف

صدى البلد

انتشلت قوات الإنقاذ النهري ببني سويف جثة رب الأسرة ضحية حادث سقوط سيارة ميكروباص من معدية نيلية بمياه النيل، عقب 72 ساعة من وقوع الحادث الذي أسفر عنه غرق 5 أشخاص من أسرة واحدة "الأب والأم وابنهما وابنتهما وحفيدهما".

وكانت قوات الإنقاذ النهري، قد انتشلت 4 جثامين، من قاع النيل، خلال ساعات من وقوع الحادث، هم: الأم "إعتدال عمر عبيد ـ 55 عاما" وأبنتها "عائشة حسن هاشم ـ 25 عاما" وأبنها "يوسف حسن هاشم ـ 9 أعوام" وحفيدتها "حبيبة محمود نور ـ 5 أعوام" ، بينما لم تتوصل قوات الإنقاذ النهري لجثة الأب "حسن هاشم محمود ـ 60 عاما"  .

وأدى أهالي بني سويف، يتقدمهم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صلاة الجنازة على الجثامين الأربعة بمسجد الشيخ شمردل بمدينة الفشن، وتم تشييعهم في موكب جنائزي مهيب، وسط حالة من الحزن الشديد بين المشيعين، إلى مثواهم الأخير بمقابر الأسرة بمركز الفشن.

وعقب الانتهاء من صلاة الجنازة تقدم محافظ بني سويف بالعزاء لأهالي وذوي المتوفين في مصابهم، الذي فجع أبناء المحافظة عامة وأهالي مركز ومدينة الفشن خاصة، معربًا عن بالغ حزنه لوقوع هذه الحادثة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن تكون وفاتهم في أيام مباركة لعلها من المبشرات أن يتقبلهم المولى عزوجل  في عباده الصالحين ومن الشهداء.

وكان مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، فجر الثلاثاء الماضي، بلاغاً بإنزلاق سيارة ميكروباص أثناء صعودها معدية نيلية بقرية الحيبة قبل تحركها للعبور من الجانب الشرقي إلى غرب النيل، مما أدى إلى وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة، حيث وجه محافظ بني سويف بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مكلفا رئيس المدينة بالتواجد بموقع الحادث، كما تحركت  قوات الإنقاذ النهرى، والإسعاف والصحة وقوة من مركز شرطة الفشن إلى موقع البلاغ وبدأت قوات الإنقاذ النهرى في عملية استخراج الجثامين من مياه النهر، حيث تم استخراج 4 ونقلهم لمستشفى الفشن المركزي لاستكمال الإجراءات واستخراج تصاريح الدفن .

وتمكنت، اليوم، قوات الإنقاذ النهري من إنتشال الجثة الأخيرة لضحايا الحادث الآليم، من قاع النيل أمام قرية الشراهنة التابعة لمركز الفشنن وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، وصّرحت النيابة بدفن الجثة، كما أمرت بحبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال عبد الفضيل هاشم، شقيق رب الأسرة ضحية الحادث، إن شقيقه يعمل حارس عقار بالقاهرة، ويعتاد كل عام الحضور إلى مسقط رأسه بمدينة الفشن، لقضاء إجازة العيد وسط العائلة، وعقب ختامه للقرآن الكريم وصيام الشهر المبارك، أصطحب أسرته وأستقلوا سيارة أجرة من القاهرة إلى بني سويف.

وأضاف: "السيارة كانت مكتملة بعدد ركابها 14 راكبًا، غالبيتهم نزلوا في الطريق قبل الوصول للمعدية، وتبقت أسرة شقيقي فقط، ومع دخول السيارة للمعدية أندفعت للأمام لتسقط في المياه، ليغرق جميع أفراد الأسرة بإستثناء كريم الأبن الأكبر لشقيقي والسائق" ، موضحًا: أن نجلته وحفيده من بين ضحايا الحادث، حيث أن نجلته متزوجه من نجل شقيقه.

أسرة واحدة آسف النهري أم على المتوفين المشيعين ديوان ذوي مستشفى الفشن مشرحة مستشفى محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا فعل الشيخ السلكاوي؟ قرأ 4 دقائق وارتكب 11 خطأ.. والنقابة: حزننا شديد

اعرف الزيادة هتبقى كام| هذا موعد صرف مرتبات أبريل 2024

إيران تتراجع بشأن الرد على الهجوم الإسرائيلي لتجنب التصعيد

بيان عاجل.. نقابة القراء: الشيخ السلكاوي ارتكب أخطاء جسيمة في قرآن الفجر

هدايا المصريين في عيد الفطر.. منحة 500 جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور

جريمة في حق القرآن| تفاصيل كارثية خلال قراءة الفجر بالإذاعة.. وقرار حاسم ضد السلكاوي

10 درجات فرق | تحذير عاجل من الأرصاد

مش مالي عين كولر | نجم الأهلي السابق على رادار الزمالك

موضوعات متعلقة

إزالة 31 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة بني سويف

ترشيحاتنا

روسيا تحبط هجومًا إرهابيًا على معبد يهودي في موسكو

«حافظ على أكل عيشك».. رسالة شديدة اللهجة من إعلامي شهير لـ نجم الزمالك

تستمر لمدة شهرين .. تعرف على تفاصيل وشروط حجز أراضي مشروع مسكن

إنتصار: شخصيتي في أعلى نسبة مشاهدة أرهقتني.. ونجاح المسلسل مفاجأة كبيرة

رويترز: طهران أبلغت واشنطن أنها سترد على إسرائيل بطريقة بدون "التصعيد الكبير"

حكم الجمع بين نية قضاء رمضان والستة أيام من شوال.. الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة العيد

جمبسوت أبيض.. خطبة البلوجر مريم سيف تشعل السوشيال ميديا

خاتم المداح.. أسرار الحجر الموجود فيه وحقيقة تأثيره على الجن

فستان جريء.. نوال الزغبي تبهر المتابعين في العيد

فيديو

زيادة الأدنى للأجور رسميا.. هدية العيد لـ القطاع الخاص |تفاصيل

شبورة ورياح.. تحذير من طقس ثاني أيام العيد

تراجع أسعار الذهب في ثاني أيام عيد الفطر.. فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ