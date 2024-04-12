العضلة الخلفية .. الإصابة تهدّد نجم الأهلي قبل قمة الزمالك|تفاصيل

يُجري مروان عطية لاعب الأهلي أشعة خلال الساعات القادمة لتحديد حجم إصابته في العضلة الخلفية التي تعرّض لها في مباراة زد مساء أمس الخميس في بطولة الدوري.

وكتب الناقد الرياضي أحمد درويش عبر حسابه علي فيسبوك "طبيب الأهلي: مروان عطية، اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية ويجري أشعة لتشخيص إصابته بشكل دقيق ‏وتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية".

وستحدد الأشعة حجم الإصابة وموقف اللاعب من التدريبات الجماعية وكذلك مباراة الزمالك المقرر لها مساء الاثنين المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز على حساب زد، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 21 نقطة ويرتقي للمركز التاسع في ترتيب المسابقة بعدما لعب 10 مباريات حقق ستة انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 11 هدف.