بالجلباب المغربي.. صور بدر بانون وزوجته تثير رواد السوشيال ميديا |شاهد

خطفت غزلان زوجة النجم المغربي بدر بانون لاعب الأهلي السابق ونادي قطر القطري الحالي أنظار متابعيها بصورة جديدة لها، نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام".

حيث ظهرا بانون وزوجته وهما يرتديان الجلباب المغربي، وكتبت "كل عام وأنتم عيدي عيد مبارك سعيد وكل_عام وأنتم بألف خير".

ولعب بدر بانون موسمين ضمن صفوف الأهلى، منذ أن تعاقد معه من فريق الرجاء المغربي ثم انتقل بشكل نهائي لصفوف قطر القطرى في العام الماضى.

وشارك بدر بانون في 52 مباراة مع الأهلى ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.