3 أضعاف| حالات مضاعفة سعر متر التصالح بمخالفات البناء.. تبدأ من 250 جنيها

مضاعفة سعر متر التصالح في مخالفات البناء.. يهتم المصريون بقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، خصوصًا عقب قرار الحكومة المصرية بمضاعفة سعر متر التصالح في مخالفات البناء لبعض الحالات.

مضاعفة سعر متر التصالح في مخالفات البناء

ووفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، نصت اللائحة التنفيذية علي مضاعفة سعر متر التصالح في مخالفات البناء 3 أضعاف في بعض الحالات.

ووافقت الحكومة المصرية، علي مضاعفة سعر متر التصالح في مخالفات البناء إلي 3 أضعاف في بعض الحالات، وهي 8 حالات التي نصت اللائحة التنفيذية عليها وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.