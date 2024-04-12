التحالف الوطني يوزع بالونات العيد والهدايا على أيتام البحيرة

أطلقت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حملة لتوزيع البالونات والهدايا وملابس العيد، على عدد من الأطفال بدور الأيتام بمحافظة البحيرة.

جاء ذلك في إطار حرص التحالف الوطنى للعمل الأهلي والتنموى دائماً بجميع مؤسساته، على تحسين حياة المواطن المصري، والتخفيف عنه، ومع حلول عيد الفطر المبارك، استكمل جهوده المبذولة من أجل إدخال البهجة والسرور على قلوب الأهالي والأطفال الأكثر احتياجا في المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية.

عيد الفطر المبارك

شهدت أيام عيد الفطر المبارك مجهودا كبيرا من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ممثلا في مؤسساته المختلفة، من أجل التخفيف عن الأهالي، وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم.

وجرى اليوم تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة، من مؤسسات التحالف الوطني في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.