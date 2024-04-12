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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال إجازة العيد.. رفع 650 طن مخلفات في 6 مراكز بأسيوط

رفع المخلفات والقمامة
رفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، ان حملات النظافة ورفع المخلفات والقضاء على اماكن تجمعات القمامة مستمرة بمركز وأحياء المحافظة، وخاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وسط انتشار مظاهر الاحتفال بكافة المراكز والاحياء، معلناً تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتكثيف جهود النظافة خلال فترة الاعياد .

 


وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم الجمعة - الى ان حملات النظافة المستمرة تمكنت من رفع 650 طن مخلفات خلال يوم واحد بعدد 6 مراكز هى (البداري وساحل سليم وابوتيج والقوصية ديروط ومركز أسيوط ) وتم نقلها الى المحطات الوسيطة تمهيدا لنقلها الى مصنع المخلفات العضوية بمركز أسيوط لفرزها وتعظيم الاستفادة منها وفقا لمنظومة عمل المخلفات الصلبة بالمحافظة ،لافتًا إلى العمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة مشيرًا إلى استمرار حملات النظافة والتجميل بقري ومراكز المحافظة والتخلص الآمن منها حفاظًا علي البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين وفقًا للامكانات المتاحة.


وأوضح المحافظ ان حملات النظافة المستمرة بمراكز (البداري وساحل سليم وابوتيج والقوصية وديروط ومركز أسيوط ) تمت تحت إشراف ومتابعة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمد نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والعميد عبد الرحمن حسين رئيس مركز ومدينة اسيوط والدكتور محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة ابوتيج ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسئولى الحملات الميكانيكية وباستخدام سيارات الكنس الالى وسيارات شفط الاتربة ولوادر وسيارات الوحدات المحلية وتم خلالها رفع مخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع حفاظاً علي نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة فضلاً عن تمهيد وتسوية الطرق والشوارع العامة خاصة غير المرصوفة منها باستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين.

 

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن - في وقت سابق ـ استمرار انعقاد غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات او شكاوى على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) و (2135727/ 088) و(2135670/ 088)   أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg 
أو على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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