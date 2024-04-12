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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصدر: هجوم إيراني متوقع على إسرائيل خلال الأيام المقبلة

من الهجوم على القنصلية
من الهجوم على القنصلية

تحضر إسرائيل نفسها لهجوم مباشر من إيران خلال الأيام القليلة المقبلة.

تستعد إسرائيل لهجوم مباشر متوقع من إيران على جنوب أو شمال إسرائيل يوم الجمعة أو السبت، وفقًا لمصدر مطلع ، وفق ما ذكرت صحيفة ذا وول ستريت جورنال الأمريكية. 
وقال المصدر المطلع على مشاورات القيادة الإيرانية، إنه بينما تتم مناقشة خطط الهجوم، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

هددت إيران علناً بالرد على الهجوم الذي وقع من قبل الاحتلال  في دمشق بسوريا ، والذي قالت طهران إنه غارة جوية إسرائيلية على مبنى دبلوماسي. 
وأسفرت الغارة عن مقتل كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين، بما في ذلك عضو كبير في فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

 

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