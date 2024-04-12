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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية.. تكثيف الحملات لرصد المخالفات وإزالة 6 حالات تعد على الأراضي

صدى البلد

وجه محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون بتكثيف حملات المرور الميداني للتعامل اللحظي حيال كافة المخالفات التي ترصدها وحدة المتغيرات المكانية والتصدي للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء بكافة مراكز ومدن المحافظة.


وأكد محافظ المنوفية، خلال متابعته اليوم الجمعة جهود الوحدات المحلية في الرصد الميداني لمنظومة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري لمنع حالات التعدي علي الأراضي الزراعية - على متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولا بأول ولن أسمح بالتهاون في محاسبة أي مسئول مقصر في مهام أداء واجبه الوظيفي ، وكذا عدم السماح نهائيا بأية تعديات جديدة من شأنها تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء بدون مسوغ قانوني لذلك.


وتمكنت الوحدات المحلي، وفقا لبيان، من تنفيذ الإزالة الفورية لحالة تعدى بالبناء المخالف علي الأرض الزراعية بقرية طليا بمركز أشمون علي مساحة 64 مترا، وإزالة فورية لتعد مواطن بتلا على أرض زراعية بالبناء المخالف بالطوب الأبيض على مساحه 100متر ، وكذا إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية ببندر بتلا خارج الحيز العمراني عباره عن حصيره خرسانية على مساحة 30 مترا وكشك من الخشب وقوائم حديد علي مساحه 20مترا وسور حديد بمساحه 200متر .


كما تم رصد حالة شروع في بناء مخالف لصب سقف دور ثاني علوي خارج الحيز العمراني ومصادرة مواد البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف ومصادره الأخشاب والحديد، وفى بركة السبع تم تنفيذ إزالة فوريه على الأرض الزراعية بناحيه الروضة حوض القبلي على مساحه ١٢٠ مترا عبارة عن تعدى بالطوب الأبيض وسقف خشب وبوص، وجارى المتابعة الدقيقة لحالات التعدي المخالف حفاظاً على الرقعة الزراعية. 


وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة اليقظة التامة خلال أجازة العيد والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين واستمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حفاظاً على الصالح العام .
 

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