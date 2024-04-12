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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جلسات علاج طبيعي لـ مروان عطية بعد الإصابة أمام زد

صدى البلد

أدى مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسات علاج طبيعي صباح اليوم ‏على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الزمالك المقرر لها ‏مساء يوم الاثنين المقبل ضمن مؤجلات الإسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.‏


ويخضع مروان عطية للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية خلال ‏مشاركته في مباراة زد أمس.‏


وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا على زد بهدف دون رد سجله وسام أبو علي، في المباراة التي أقيمت ‏أمس على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من منافسات ‏الدوري الممتاز.‏


ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مباريات خاضها الفريق إلى الآن ‏في ‏الدوري الممتاز.‏

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