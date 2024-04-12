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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإيطالي يانيك سينر يتأهل لنصف نهائي مونتي كارلو بالفوز على الدنماركي «رون»

سينر
سينر

نجح الإيطالي يانيك سينر في التأهل إلى نصف نهائي بطولة مونتي كارلو للتنس، وذلك بعد التغلب على الدنماركي هولجر رون، اليوم الجمعة.

وحسم سينر المباراة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع (6-4) و(6-7) و(6-3)، ليصل إلى نصف نهائي مونتي كارلو للعام الثاني تواليا.

وقال سينر في تصريحات عقب المباراة "تطلب الفوز، الكثير من الجهد، فمواجهة هولجر رون لم تكن سهلة".

وتابع "أنا سعيد للغاية بالفوز والمستوى الذي قدمته، والذي ارتفع بعض الشيء خلال لقاء اليوم".

وأضاف "كانت مباراة بدنية خاصة وأن اللقاء شهد العديد من التبادلات، وشعوري أفضل الآن وبالتالي أنا متحمس بصورة أكبر لمباراة الغد".

وحقق سينر، الانتصار في غضون ساعتين و41 دقيقة، ليحسن سجله أمام المصنفين العشرة الأوائل عالميًا إلى 14 انتصارا وهزيمتين منذ سبتمبر الماضي.

ونجح يانيك سينر في التفوق على رون للمباراة الثانية تواليًا، بعد التغلب عليه في البطولة الختامية العام الماضي، ليعدل النتيجة في المواجهات المباشرة (2-2).

وضرب سينر موعدًا في نصف النهائي مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، والذي سبق وأن توج بلقب مونتي كارلو مرتين من قبل.

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