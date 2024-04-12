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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إقبال كثيف من المواطنين على كورنيش النيل في ثالث أيام العيد |صور

صدى البلد

تتسم الأعياد المصرية بخروج الأسر إلي الحدائق العامة والمتتزهات لقضاء وقت ممتع بين الزهور والهواء النقي الطبيعي والتقاط الصور التذكارية.

رصدت عدسة موقع صدى البلد إقبال كثيف للمواطنين علي كورنيش النيل والمراكب النيلية بثالث أيام عيد الفطر.

عززت الإدارة العامة للمرور الطرق الزراعية والصحراوية والكباري الجديدة في كافة أنحاء الجمهورية برادارات حديثة ونشرت سيارات اغاثة ودفع رباعي ضمن خطة تأمين والحفاظ على سلامة المواطنبن خلال أيام عيد الفطر التي تمتد اجازته لـ ٦ ايام. 

وقال اللواء احمد هشام الخبير المروري ان الإدارة العامة للمرور وضعت خطة محكمة للخروج باحتفالات عيد الفطر الى بر الأمان حيث قامت بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية لنشر الخدمات المكثفة المدعمة بالأوناش والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات على مدار اليوم الكامل. 

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