انطلاق الأسبوع البيئي الأول 2024 بجامعة طيبة التكنولوجية .. الاثنين

أنهت جامعة طيبة التكنولوجية، استعداداتها لانطلاق فعاليات الأسبوع البيئي الأول 2024، يوم الاثنين 15 أبريل، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والمستقبل المستدام تحت شعار «طيبة خضراء.. إبداعات نحو مستقبل مستدام»، في الفترة من 15 إلى 18 أبريل 2024.

يتضمن الأسبوع البيئي الأول عددا من الفعاليات والأنشطة وهى

- افتتاح معارض منتجات طلاب برنامجي تكنولوجيا الصناعات الخشبية، تكنولوجيا التصنيع الغذائي.

- افتتاح دوري رياضي بيئي.

- حملة تشجير

- حملة للتبرع بالدم لصالح مرضى مستشفى شفاء الأورمان.

- تنظيم قافلة طبية بالجامعة للكشف على الطلاب.

- وندوة عن التدوير والتخلص الأمن من المخلفات للحد من التلوث البيئي.

- ندوة عن التدوير والتخلص الآمن من المخلفات للحد من التلوث البيئي.

-مناقشة الأبحاث والبوسترات المقدمة من الطلبة في القضايا البيئية.

- جلسة حوارية عن الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر.

- تنظيم زيارة لمستشفى شفاء الأورمان وتقديم بعض الهداية العينية للأطفال.

- عرض مسرحي يتعلق بالقضايا البيئية.

- ندوة عن الشهادات الخضراء.

- دورة تدريبية عن سلامة الغذاء.

- مسابقة ثقافية عن البيئة.

- زيارة لدار الأيتام بالأقصر.

- ورشة عمل للتعرف بشهادات الكربون بالتعاون مع احد البنوك (مشروع خفض الانبعاثات الكربونية.

- ندوة علمية حول دور التكنولوجيا في حماية البيئة.

- ورش عمل عن تغيير المناخ التنمية المستدامة.

- زيارة ميدانية إلى محطة معالجة المياه ومنطقة الغابات بالحبيل بالأقصر.

- مسابقة بحثية بين الطلاب في مجالات، المشروعات الابتكارية، والأبحاث والبوستر.

من جانبه أوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن الأسبوع البيئي يأتي في إطار الاهتمام بتفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة، انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية ورغبة في تنمية الوعي البيئي للطلاب وأعضاء التدريس والعاملين ويضم أكثر من 20 فعالية وأنشطة متنوعة، كما يهدف إلى تعزيز تحول الجامعة لتصبح جامعة خضراء صديقة للبيئة، وتعزيز الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية المُستدامة.