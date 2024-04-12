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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حمادة هلال يكشف سر نجاح مسلسل المداح 4.. فيديو

حمادة هلال
حمادة هلال

علق الفنان حمادة هلال، على مشاركه نجله يوسف، في مسلسل المداح 4، والذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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وقال الفنان حمادة هلال، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد، إن مشاركة نجله يوسف بالتمثيل ضمن أحداث مسلسل المداح 4، بناءً على اختيار مخرج العمل أحمد سمير، معقبا:
"والحمد لله عدى على خير وعمل المشاهد بالطريقة دي".

 

وأشار: "سر نجاح الجزء الرابع لوجود أحداث وتفاصيل كثيرة مختلفة عن الأجزاء السابقة".

 

وأضاف: "عشان مايبقاش فيها كلام الناس اللي بتقول كان في مط في الأحداث، والحمد لله إن ربنا كرمنا فيه".

حمادة هلال المداح

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